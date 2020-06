O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo divulgou no site oficial da entidade uma nota de pesar pela morte do Dr. Joaquim Alves Dias: “O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo lamenta o falecimento do Dr. Joaquim Dias Alves, decorrente da contaminação da Covid 19. Dr. Joaquim vinha atuando como assistente do delegado Geral de Polícia, Ruy Ferraz Fontes, e se manteve ativo em suas atribuições, mesmo durante a pandemia. O Sindpesp oferece à família, em nome de todos os delegados do Estado de São Paulo, conforto e solidariedade”, diz o texto.

Joaquim Alves atuou como delegado seccional na cidade de Rio Claro e foi responsável por casos que ganharam repercussão nacional. Veja mais sobre o assunto clicando aqui.