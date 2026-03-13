Santa Casa de Rio Claro atende Rio Claro e microrregião. Foto: Arquivo JC

Evento em Rio Claro discute humanização e manejo da dor nos dias 14 e 15 de abril; confira como participar e a programação completa

A Santa Casa de Rio Claro está com inscrições abertas para o II Simpósio de Cuidados Paliativos, evento voltado para profissionais e estudantes da área da saúde. O encontro será realizado nos dias 14 e 15 de abril, no Anfiteatro do Hospital São Rafael, localizado no Bairro Saúde.

Com o tema “Semeando o Conforto: Cultivando Humanidade nos Cuidados Paliativos”, o simpósio propõe uma reflexão profunda sobre a assistência humanizada. O objetivo é discutir o suporte oferecido a pacientes em cuidados paliativos e seus familiares na microrregião de Rio Claro.

Programação e temas do simpósio

A programação do evento reúne especialistas em medicina, enfermagem, fisioterapia e psicologia. Os temas abrangem desde o manejo da dor e controle de sintomas até dilemas éticos complexos, como distanásia, eutanásia e ortotanásia.

No primeiro dia (14/04), o Simpósio de Cuidados Paliativos abordará a autonomia do paciente e as diretivas antecipadas de vontade. Palestrantes como a Profª Maria Júlia Paes da Silva e o fisioterapeuta Daniel Alveno discutirão a tomada de decisão compartilhada e o luto dos profissionais.

Cuidados pediátricos e práticas complementares

O segundo dia (15/04) será dedicado a temas específicos, incluindo cuidados paliativos pediátricos e o acolhimento do sofrimento neonatal. A programação também destaca práticas complementares, como o uso da aromaterapia no ambiente hospitalar.

Entre os nomes confirmados para estas discussões estão a Dra. Marcela Garcia Amin, a psicóloga Bianca Rustiguelli e as enfermeiras Keila Custódia Daniel Camargo e Juliana Stoppa Menezes Rodrigues.

Inscrições e investimento

As inscrições para o II Simpósio de Cuidados Paliativos devem ser feitas via formulário digital disponível nas redes sociais da Santa Casa. O investimento é de R$ 50,00 para um dia de evento ou R$ 90,00 para o pacote completo de dois dias, ambos com certificado.

O pagamento é realizado exclusivamente via Pix para a instituição. Como as vagas são limitadas, a organização orienta que dúvidas sejam sanadas pela secretaria através do WhatsApp (19) 99659-2694 para a devida validação da inscrição.