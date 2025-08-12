Os ingressos para o evento já estão liberados no Meu Sesi

Evento acontece no dia 24/08, domingo; ingressos já estão liberados para reserva

O talentoso cantor Silva se apresenta no CAT Sesi Piracicaba no dia 24/08, domingo, em show aberto ao público e classificação livre. Os ingressos para o evento já estão liberados pela plataforma Meu Sesi, pelo site www.sesisp.org.br/eventos. O evento começa às 16h, com a abertura dos portões.️ Na sequência, o espaço receberá o show de abertura da banda Tropicadelia. Silva sobe ao palco às 18h.

Silva levará ao público o novo disco, ‘Encantado’. O novo trabalho chegou completo pela Som Livre. Em ‘Encantado’, álbum de inéditas e assumidamente canções de amor, Silva retoma o caminho artístico que o liga às origens e projeta novos rumos, mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos dessa geração. Silva se apresenta acompanhado de Bruno Buarque (bateria e programações), Gabriel Ruy (guitarra e percussão), Rômulo Quinelato (guitarra) e Hugo Maciel (baixo).

No disco ‘Encantado’, Silva canta ao lado dos convidados Marcos Valle, Arthur Verocai, Carminho, Gabriele Leite, Leci Brandão e Jorge Drexler. As letras de Lucas Silva e a produção de Silva e André Paste se afinam a esse espírito Daft Punk tropical, Weeknd bossanovista. Vale mencionar a mixagem — pela primeira vez sob responsabilidade de Silva – que valoriza os graves na medida exata.

Nesse processo, criou ao piano, a partir de um sample, a harmonia daquela que seria a primeira canção do disco, dando rumo ao que viria: ‘Girassóis’. A composição aponta uma leveza solar, moderna, ao mesmo tempo elaborada e pop que dá o tom do disco como um todo. “Não por acaso a capa tem um girassol”, disse o cantor.