SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão suspensas de modo geral. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta quinta (9).

Música

O cantor Péricles fará uma apresentação ao vivo em seu canal no YouTube, às 20h. O repertório das músicas está sendo criado com sugestões do público, que pode enviar pedidos pelo Instagram do artista.

Além de Péricles, a dupla sertaneja Bruno e Marrone também fará um show online nesta quinta, às 21h, em seu canal no YouTube.

Literatura

A antropóloga e escritora Mirian Goldenberg fará uma palestra online sobre seu livro “Liberdade, Felicidade e Foda-se”, que traz reflexões sobre sentimentos como alegria, sabedoria, generosidade e gratidão. Ao final do bate-papo, os internautas poderão comprar a obra, e parte da verba arrecadada será destinada ao Instituto Pró + Vida São Sebastião, que organiza ações de inclusão social aos idosos.

A live faz parte do projeto #ConectaPlaneta, criado pela Editora Planeta, e promete uma programação repleta de palestras online para acompanhar durante a quarentena.