Davi sofreu dois AVC’s e está internado, em recuperação

O evento solidário em prol do baterista Davi Selles acontece nesta terça-feira (03), no Madureira Bar, visando arrecadar fundos para o tratamento do jovem músico

O cenário musical de Rio Claro se une nesta terça-feira (03) para realizar um show beneficente para o baterista Davi Seles. O músico de 19 anos sofreu dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) no último dia 31 de dezembro.

Davi, que atua nas bandas A Velha Infância e Matrizes – Pitty Cover, segue internado em estado delicado. Segundo o empresário Daniel Forte, a mobilização busca auxiliar a família com os custos de adaptações e cuidados médicos necessários para a recuperação do jovem.

Detalhes do evento em prol do baterista Davi Seles

A iniciativa, batizada de “A Velha Infância e Amigos”, reunirá cerca de 15 bandas da cidade a partir das 19h30. O evento ocorre no Madureira Bar e Gastronomia, localizado na Avenida 2, 532, no Centro de Rio Claro.

O espaço foi cedido gratuitamente para a realização das apresentações. A entrada terá o valor de R$ 15,00, e toda a arrecadação será destinada integralmente ao suporte financeiro do tratamento de Davi Oliveira Seles.

Como participar e ajudar na recuperação

Para quem deseja contribuir com o show beneficente para o baterista Davi Seles, as reservas de mesas podem ser feitas pelo telefone (19) 98964-0303. A união da classe artística reforça a corrente de esperança pela melhora do músico.

A expectativa dos organizadores é reunir um grande público para apoiar a família neste momento difícil. O apoio da comunidade é fundamental para garantir os recursos das próximas etapas da reabilitação.