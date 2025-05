A Bohemian Rock Queen Cover, à esquerda, abre a programação de grandes shows do Shopping Rio Claro no dia 20 de maio

Os grandes shows de rock retornam ao Shopping Rio Claro a partir desta terça-feira, dia 20 de maio, com a apresentação de quatro superbandas em uma programação especial para comemorar o Dia dos Namorados. Os shows são gratuitos e acontecem na Praça de Alimentação a partir das 19h30.

Abrindo o Shopping Show Especial Namorados na terça, 20 de maio, a Bohemian Rock Queen Cover volta ao palco do centro de compras para mais uma noite inesquecível com o vocalista Luizinho Caldeira e sua interpretação impecável de Freddie Mercury. No dia 27 de maio, é a vez da Legião Urbana Cover-SP fazer um tributo aos clássicos de uma das maiores bandas do rock nacional, e no dia 3 de junho o repertório musical fica por conta da Living In Sin, com o melhor de Bon Jovi. Fechando a programação em 12 de junho, Aerosmith Cover é a responsável pela trilha para a noite dos enamorados.

“Os shows de rock do Shopping Show se tornaram uma marca registrada do Shopping Rio Claro devido ao sucesso da programação, que traz para a nossa Praça de Alimentação grandes bandas do cenário cover brasileiro. Abrimos o Shopping Show Especial Namorados com a Bohemian Rock, o grupo preferido de nossos clientes, e temos certeza que serão quatro semanas muito especiais para todos os que gostam de música de qualidade”, afirma Barbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

SERVIÇO

Shopping Show – Especial Namorados

Dias: 20 e 27 de maio e 3 e 12 de junho

20/5: Bohemian Rock Queen Cover

27/5: Legião Urbana Cover-SP

3/6: Living In Sin

12/6: Aerosmith Cover

Horário: a partir das 19h30

Local: Praça de Alimentação do Shopping Rio Claro

Apresentações gratuitas