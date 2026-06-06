Com previsão de tempo estável e sem chuva, o forte nevoeiro em Rio Claro marcou o início do sábado e deve retornar à noite

Com previsão de tempo estável e sem chuva, o nevoeiro em Rio Claro deve se repetir nas noites e madrugadas do fim de semana

O nevoeiro em Rio Claro marcou o início deste sábado (06), mas o fim de semana será de tempo estável e sem previsão de chuva na cidade. O sol aparece ao longo de todo o dia, com muitas nuvens pela manhã e denso nevoeiro que pôde ser constatado em algumas regiões do município. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 10 graus e a máxima deve chegar aos 23 graus.

À noite, há novamente previsão de formação de nevoeiro na região. A umidade relativa do ar pode atingir 99% no decorrer do período.

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Previsão do tempo para o domingo

No domingo (07), o cenário permanece semelhante na cidade, com predomínio de sol e temperaturas entre 9 e 24 graus. O dia começa, outra vez, com neblina ao amanhecer devido às condições que favorecem o nevoeiro em Rio Claro.

No decorrer da tarde, as nuvens aumentam, mas sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar deve alcançar 91%. As informações são do portal Climatempo.