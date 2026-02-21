O Shopping Rio Claro, administrado pelo Grupo AD, recebe no sábado, 21 de fevereiro, o Mágico Nicolau, a partir das 17h, para um show que une palhaçaria, truques de mágica, ilusionismo e humor.

O espetáculo “Eu Acredito!” acontece em frente à Ri Happy, e incentiva a criatividade a partir do lúdico, proporcionando muita diversão para as crianças, que são chamadas a interagir com o mágico e a entender a mensagem inspiradora do show.

“O Mágico Nicolau trabalha há 9 anos com as crianças e sua apresentação incentiva a imaginação e a crença na magia, com participação ativa das crianças por meio de frases de efeito e soprando cartas. É um espetáculo muito bonito, e convido as famílias a virem viver esse momento encantado com a gente”, diz Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

SERVIÇO

Show de Mágica

Dia: 21 de fevereiro

Horário: às 17h

Local: em frente à Ri Happy

Evento gratuito