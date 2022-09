Neste sábado, 24 de setembro, o Shopping Rio Claro promove o segundo encontro entre colecionadores de figurinhas do Álbum da Copa do Mundo 2022, no período das 15h às 18h.

O ponto de troca está localizado em frente ao deque e contará com atrações especiais para as famílias, como brincadeiras, figurinhas grandes instagramáveis para os participantes fazerem fotos e também haverá distribuição de brindes oferecidos pelos lojistas do Shopping Rio Claro.

A troca de figurinhas dos álbuns da Copa do Mundo de Futebol reúne pais e filhos e já se tornou uma tradição no Brasil. As crianças, em especial, levam muito a sério esses encontros e avaliam cada figurinha a ser trocada, como as consideradas raras, as com brilho e as chamadas “legends”, que geralmente são negociadas por outras de mesmo valor de raridade.

“O álbum da Copa do Mundo foi lançado em 1970 e, desde então, gerações de apaixonados por esse hobby se encontram para fazer a troca de figurinhas repetidas. Esses são momentos de socialização para as crianças, assim como para os adultos, e por isso criamos um espaço específico no Shopping para as famílias se reunirem. O segundo encontro será neste sábado, 24, e preparamos muitas atrações para quem estiver aqui”, destaca Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.