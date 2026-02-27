Ação de reforço ao policiamento em Rio Claro visa intensificar o patrulhamento ostensivo em vários bairros do município

Sob o comando do CPI-9, a Operação Impacto mobiliza diversos batalhões da Polícia Militar para intensificar o patrulhamento e reduzir a criminalidade em Rio Claro

O Comandante do Policiamento do Interior 9 (CPI-9), Coronel PM Cleotheos Sabino de Souza Filho, determinou a realização da Operação Impacto em Rio Claro. A ação de reforço ao policiamento teve início na tarde de quinta-feira (26), com foco total na segurança pública do município.

A mobilização começou às 14h, com a revista e preleção do efetivo na sede do CPI-9. A iniciativa faz parte das estratégias contínuas para ampliar a presença policial nas ruas e fortalecer a tranquilidade da comunidade rio-clarense.

Integração de batalhões na Operação Impacto

A Operação Impacto contou com a participação estratégica de policiais militares vindos de diferentes unidades, incluindo o 10º BPM/I, 19º BPM/I, 36º BPM/I, 37º BPM/I e 48º BPM/I. Além destes, equipes do 10º BAEP reforçaram o contingente.

O efetivo realizou a saturação em pontos específicos da cidade. O objetivo principal desta união de forças é intensificar o patrulhamento ostensivo e contribuir diretamente para a redução dos indicadores criminais em diversos bairros de Rio Claro.

Foco na repressão de crimes e segurança da população

Sob a liderança do Coronel PM Sabino, a Operação Impacto busca atuar na repressão de práticas delituosas. A presença ativa das equipes visa proporcionar uma maior sensação de segurança aos moradores e inibir ocorrências criminosas na região.

A Polícia Militar destaca que a integração entre os batalhões permite uma atuação mais abrangente e eficiente. O compromisso da corporação permanece voltado para a proteção da comunidade e a manutenção da ordem pública através de ações coordenadas.

Colaboração da comunidade

O Coronel PM Sabino ressaltou que a colaboração dos cidadãos é fundamental para o sucesso da Operação Impacto. Informações que ajudem o trabalho policial podem ser enviadas de forma anônima.

A população pode contribuir utilizando o telefone de emergência 190 ou o Disque-Denúncia pelo número 181. A Polícia Militar reafirma seu propósito de garantir o bem-estar e a tranquilidade de todos em Rio Claro.