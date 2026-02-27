Aos sete anos, Juju enfrenta a Leucemia Mieloide Aguda

Campanha de solidariedade busca doadores para a pequena Juju e outros pacientes que aguardam transplante de medula óssea

Rio Claro recebe, nesta sexta-feira e sábado, um mutirão de cadastro de medula óssea para ampliar o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). A ação, motivada pela campanha em prol da pequena Julia Riani, a Juju, de sete anos, acontece no Grêmio da Companhia Paulista.

A iniciativa busca encontrar um doador compatível para Juju, que luta contra uma leucemia mieloide aguda. No entanto, o cadastro beneficia todos os pacientes que aguardam por um transplante no Brasil e no mundo.

Como participar do mutirão de cadastro de medula óssea

Para participar da ação, o voluntário deve ter entre 18 e 35 anos e estar em boas condições de saúde. É obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto, como RG ou CNH, no momento do registro.

O procedimento é simples e rápido, levando poucos minutos. Após o preenchimento de um formulário e a assinatura de um termo de consentimento, é coletada apenas uma amostra de 5 ml de sangue para testes genéticos.

Importância do registro e compatibilidade

Os dados genéticos do voluntário ficam armazenados no REDOME até que ele complete 60 anos. Caso ocorra uma compatibilidade de 100% com algum paciente, o doador é convocado para uma avaliação profunda e posterior doação.

O médico José Luiz Riani Costa, tio-avô de Juju, ressalta que a doação não tem relação com a medula espinhal. O tecido coletado é o “tutano” de ossos chatos, responsável pela produção das células essenciais do sangue.

Local e horários em Rio Claro

O atendimento no Grêmio Recreativo, localizado na Rua 9, no bairro Santa Cruz, ocorre sem interrupção para almoço. Nesta sexta-feira, a coleta segue até as 20h, e no sábado, o mutirão funciona das 8h às 17h.

Entrevista

Em entrevista à JC FM, o médico e professor universitário José Luiz Riani Costa convida a comunidade a participar do mutirão de cadastro de medula óssea que acontece nessa sexta-feira (27) e sábado (28) no Grêmio Recreativo no bairro Santa Cruz. A campanha em prol da menina Juju, que é sobrinha-neta de Riani Costa e enfrenta uma leucemia, também pode beneficiar outros pacientes que aguardam um doador.

Para acompanhar esta e outras entrevistas ao vivo, sintonize o Jornal da Manhã na rádio JC FM 89,1, de segunda a sábado, das 8h às 9h. Perdeu a edição? O conteúdo completo fica disponível no YouTube e no Facebook do Jornal Cidade.