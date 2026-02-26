A 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome reúne recorde de parceiros e permite renegociar dívidas com descontos especiais e atendimento presencial nos Correios

O Feirão Serasa Limpa Nome já está disponível para consumidores que buscam regularizar pendências financeiras com descontos que podem chegar a 99%. Esta é a 35ª edição do maior mutirão de negociação de dívidas do Brasil, focada em conter a inadimplência neste início de ano.

A iniciativa conta com a participação de mais de 2 mil empresas parceiras. Além disso, o projeto possui o apoio dos Correios, que disponibilizam atendimento presencial gratuito em mais de 7 mil agências distribuídas por todo o território nacional.

Recorde de empresas parceiras e ofertas disponíveis

Nesta edição, o Feirão Serasa Limpa Nome apresenta um volume recorde de participantes, registrando um aumento de 32,6% em comparação ao mutirão realizado em novembro de 2025. Ao todo, são mais de 620 milhões de ofertas disponíveis para os brasileiros.

As oportunidades de negociação contemplam diversos setores, incluindo débitos com bancos, financeiras e operadoras de telefonia. Também é possível quitar contas básicas em atraso, como água, luz e gás, além de dívidas com securitizadoras e outros segmentos do mercado.

Como participar do Feirão Serasa Limpa Nome

Para aproveitar as condições do Feirão Serasa Limpa Nome, os consumidores podem utilizar os canais digitais oficiais da instituição. A ampliação do ecossistema de parceiros visa oferecer opções adaptadas aos diferentes perfis financeiros da população.

A consulta de débitos e a negociação online podem ser feitas através do site oficial da Serasa ou pelo aplicativo disponível para sistemas Android e iOS. Há também a opção de atendimento via WhatsApp pelo número oficial (11) 99575-2096.