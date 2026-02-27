Carnê de IPTU em Rio Claro

Prefeitura de Rio Claro altera data de vencimento do IPTU 2026 após suspensão do sistema de emissão de guias online; contribuintes mantêm descontos

A Secretaria Municipal de Finanças de Rio Claro anunciou que o pagamento do IPTU 2026 tem um novo prazo: o dia 16 de março. A mudança ocorre após a prefeitura suspender a emissão de guias online devido a uma possível vulnerabilidade no sistema da empresa contratada.

Quem efetuar o pagamento do IPTU 2026 dentro do novo cronograma continua com o direito aos benefícios fiscais. O desconto é de 10% para quem optar pela cota única ou de 3% em cada parcela paga em dia.

Regras para quem já possui o carnê físico

Para os contribuintes que pretendem realizar o pagamento até esta sexta-feira (27), utilizando os carnês entregues pelos Correios, não haverá qualquer alteração. O processo segue normalmente para quem já está com o documento em mãos.

No entanto, aqueles que optarem por quitar o tributo após o dia 27 de fevereiro precisarão de um novo documento. Será necessário imprimir um novo boleto pelo site oficial da prefeitura ou fazer a retirada presencialmente no Atende Fácil.

Reabertura do sistema para emissão de guias

A secretária municipal de Finanças, Maria Elisa Vitte de Souza, explicou que a impressão de boletos pelo site só estará disponível após a reabertura do sistema. A medida visa garantir a segurança dos dados dos contribuintes de Rio Claro.

A prefeitura informou que os cidadãos serão devidamente comunicados sobre o retorno do atendimento online e presencial. A orientação atual da Secretaria de Finanças é que os moradores aguardem as novas instruções oficiais antes de se deslocarem.

Isenção para aposentados em Rio Claro

O novo prazo de 16 de março também se aplica aos pedidos de isenção do imposto. O benefício é destinado a aposentados que possuem um único imóvel e apresentam renda mensal de até dois salários mínimos.