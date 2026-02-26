Fevereiro Roxo alerta para sintomas de Lúpus e Fibromialgia

Campanha Fevereiro Roxo reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para doenças reumatológicas crônicas como Lúpus e Fibromialgia

O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Roxo, uma iniciativa essencial para a conscientização sobre doenças reumatológicas crônicas. O foco principal da ação é o Lúpus Eritematoso Sistêmico e a Fibromialgia.

De acordo com o reumatologista João Flávio Gomes Faria, coordenador da clínica médica da Santa Casa de Piracicaba, a campanha é vital para orientar a população. Embora essas enfermidades não tenham cura, podem ser controladas com tratamento.

Reumatologista e coordenador da clínica médica, João Faria

O que é o Lúpus Eritematoso Sistêmico?

O Lúpus é definido como uma doença autoimune sistêmica. Isso ocorre quando o sistema imunológico, responsável por defender o corpo contra vírus e bactérias, passa a atacar o próprio organismo do paciente.

As manifestações da doença são variadas. Os sintomas podem incluir manchas na pele, dores nas articulações e queda de cabelo. Em quadros mais graves, o Lúpus causa inflamações em órgãos vitais como rins, coração, pulmões e cérebro.

Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia indicam que a doença afeta aproximadamente 65 mil brasileiros. O controle exige o uso de medicações específicas, filtro solar, dieta balanceada e a prática regular de exercícios físicos.

Desafios no diagnóstico da Fibromialgia

A Fibromialgia atinge cerca de 3% da população no Brasil. A enfermidade provoca uma alteração na forma como o cérebro interpreta a dor, gerando sofrimento físico mesmo sem a existência de um ferimento visível que o justifique.

Além da dor muscular crônica, o médico destaca que a doença causa fadiga persistente e distúrbios do sono. “A doença pode causar sensação de cansaço, esquecimento frequente e cabeça pesada”, detalha Faria. Há também associação com enxaqueca e síndrome do intestino irritável.

O diagnóstico da Fibromialgia é predominantemente clínico, pois não existem exames laboratoriais específicos para identificá-la. Por isso, a avaliação médica detalhada é fundamental para iniciar o acompanhamento necessário.

Tratamento e acompanhamento multidisciplinar

O sucesso no controle do Lúpus e da Fibromialgia depende de uma abordagem multidisciplinar. O tratamento envolve o uso de medicamentos, mas não se limita a eles, exigindo mudanças no estilo de vida.

O acompanhamento deve ser realizado por uma equipe multiprofissional. Segundo o especialista, a rede de apoio deve incluir médicos, fisioterapeutas e educadores físicos para garantir a qualidade de vida do paciente durante o Fevereiro Roxo e por todo o ano.