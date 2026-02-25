Jayane Marcielly Silva Oliveira trabalhava como cuidadora do idoso e morreu no local

Jovem de 24 anos atacou idoso cadeirante no Jardim São Manoel; Polícia Militar utilizou força letal para interromper a agressão após tentativa com arma de choque

Uma ocorrência trágica abalou a cidade de Limeira nesta quarta-feira (25). Uma cuidadora em surto esfaqueou um idoso de 77 anos dentro de um imóvel localizado na Rua João Borges Sampaio, no bairro Jardim São Manoel. A agressora, identificada como Jayane Marcielly Silva Oliveira, de 24 anos, morreu no local após ser atingida por disparos efetuados pela Polícia Militar.

De acordo com informações oficiais, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Samu, sob a justificativa de que uma jovem apresentava comportamento agressivo e alterações psicológicas. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a cuidadora em surto portando uma faca e uma tesoura.

Intervenção da Polícia Militar

Os policiais iniciaram o protocolo de verbalização, ordenando que Jayane soltasse os objetos cortantes, porém a ordem não foi cumprida. Durante a tentativa de negociação, as equipes ouviram pedidos de socorro vindos do interior da residência e perceberam que havia outra pessoa no imóvel.

Neste momento, a mulher entrou na casa e passou a esfaquear o idoso, que estava em uma cadeira de rodas. Para interromper o ataque, os policiais militares tentaram inicialmente utilizar uma arma de choque (taser), mas o equipamento não foi suficiente para conter a agressora.

Desfecho da ocorrência em Limeira

Diante da continuidade da agressão contra a vítima indefesa, os policiais utilizaram arma de fogo. A cuidadora em surto foi atingida por dois disparos e morreu antes da chegada do socorro médico.

O idoso de 77 anos foi socorrido e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Limeira, onde permanece internado. A perícia técnica foi acionada para examinar o local e a Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso.