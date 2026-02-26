Foto: eLimeira (elimeira.com.br/)/Gustavo Molina

Milton Alves dos Santos, de 77 anos, não resistiu aos ferimentos após ser atacado por cuidadora em Limeira; a agressora também faleceu durante a ocorrência

Morreu na madrugada desta quinta-feira (26), o idoso esfaqueado por cuidadora em uma residência no Jardim São Manoel, em Limeira. A vítima, identificada como Milton Alves dos Santos, de 77 anos, estava internada em estado gravíssimo na Santa Casa local após o crime ocorrido na quarta-feira (25).

A agressora, Jayane Marcielly Silva Oliveira, de 24 anos, faleceu ainda no local dos fatos. Ela foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pela Polícia Militar para interromper as agressões contra o idoso.

Dinâmica do ataque em Limeira

O caso aconteceu em uma casa na Rua João Borges Sampaio. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento e possível surto psicótico. Ao chegarem no imóvel, com autorização da nora da vítima, os policiais encontraram a cuidadora em estado de extrema agressividade.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos policiais presenciou o momento em que a mulher arremessou uma cadeira de rodas e passou a desferir golpes de faca e tesoura contra o idoso esfaqueado por cuidadora. O idoso já apresentava sangramento intenso no momento da intervenção.

Jayane Marcielly Silva Oliveira, de 24 anos

Intervenção policial e óbito

Os policiais deram ordem de parada e utilizaram arma de choque (taser) para conter Jayane, porém o equipamento não surtiu efeito. Diante do risco iminente à vida de Milton, a equipe efetuou disparos para cessar a agressão. O Samu constatou o óbito da cuidadora no local.

Milton Alves dos Santos foi socorrido e levado ao hospital, mas um familiar confirmou seu falecimento por volta das 3h29 da madrugada. A nora da vítima relatou que, pouco antes do crime, notou um comportamento estranho da jovem, que proferia ameaças contra o idoso.

A perícia foi acionada para examinar o local e as armas envolvidas. O caso segue sob investigação das autoridades competentes para apurar todas as circunstâncias da fatalidade envolvendo o idoso esfaqueado por cuidadora.

Com informações do jornalista Rafael Coelho, portal elimeira.com.br.