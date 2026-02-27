Em entrevista à rádio JC FM, o técnico Vaguinho e o gerente Marcos Campagnollo discutiram a montagem do elenco e a busca pela classificação no Rio Claro FC

O Rio Claro FC segue focado em sua trajetória na Série A3 do Campeonato Paulista sob o comando do técnico Vaguinho e do gerente de futebol Marcos Campagnollo. Em entrevista à rádio JC FM, a dupla detalhou como foi o processo de montagem do elenco, realizado cerca de 50 dias antes do início da competição.

De acordo com o técnico Vaguinho, cada jogador foi escolhido criteriosamente em conjunto com a diretoria. O treinador destacou que o Rio Claro FC é um time de tradição e que o grupo atual foi montado para superar o desgaste de um campeonato difícil.

Planejamento e novas contratações no Galo Azul

O gerente de futebol, Marcos Campagnollo, revelou que o clube ainda possui cinco vagas em aberto para inscrições na primeira fase. A estratégia da diretoria do Rio Claro FC é não contratar por quantidade, mas buscar peças pontuais que cheguem prontas para atuar.

Campagnollo explicou que as carências do elenco do Rio Claro FC estão identificadas em setores como a lateral esquerda, o meio-campo e o ataque. Devido ao regulamento da Federação Paulista, o clube busca esses reforços em outros estados, monitorando campeonatos no Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina.

Técnico Vaguinho Santos e o gerente de futebol Marcos Campagnollo

O papel da torcida e o foco no mata-mata

A comissão técnica ressaltou a importância do apoio dos torcedores no Estádio Schmidtão. Mesmo com jogos em horários alternativos, a presença do público tem sido valorizada pelo grupo. O objetivo imediato do Rio Claro FC é garantir a classificação para ter vantagem nas fases decisivas.

Vaguinho reforçou que o trabalho diário visa devolver o Galo Azul à Série A2. Para os dirigentes, a união entre a experiência de Campagnollo e a visão tática de Vaguinho tem sido o diferencial para manter o time na parte de cima da tabela.

Classificação da Série A3

Atualmente, o Galo Azul ocupa a terceira colocação na tabela. Nessa quinta-feira (26), empatou com o Itapirense fora de casa e, na próxima rodada, neste domingo (01), recebe o São Bernardo às 10h, no Schmidtão.