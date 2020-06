Atendendo à recomendação da Prefeitura de Rio Claro, e visando colaborar com as medidas para restringir o agravamento da Covid-19 na cidade, a administração do Shopping Rio Claro comunica que suspenderá as suas atividades presenciais a partir de quinta-feira, dia 25 de junho, por 10 dias, conforme Decreto Municipal publicado em 23 de junho.

A administração do Shopping Rio Claro informa, ainda, que as lojas continuam atendendo aos clientes nos sistemas drive thru e delivery neste novo período de isolamento social determinado pela Prefeitura, e no site do Shopping – www.shoppingrioclaro.com.br – os clientes encontram todos os canais de venda de cada lojista.

As atividades serão retomadas de acordo com as decisões do governo municipal, e a população será comunicada prontamente.