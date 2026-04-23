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Massa de ar seco afasta previsão de chuva em Rio Claro e região; temperaturas variam entre 13°C e 32°C com elevação durante a tarde

A previsão do tempo para Rio Claro e todo o estado de São Paulo indica a permanência de uma condição de estabilidade nesta quinta-feira (23). De acordo com o IPMet, a presença de uma massa de ar mais seco desfavorece a formação de nuvens de chuva, garantindo um dia de céu claro a poucas nuvens em todo o município.

A ausência de nebulosidade também mantém baixos os índices de umidade do ar durante o período da tarde. Por conta disso, as autoridades recomendam atenção à hidratação, já que o ar seco é característico deste sistema meteorológico que atua sobre a região.

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Temperaturas e registros em Rio Claro

Em relação às temperaturas, o dia começou com marcas amenas. Segundo dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro), a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 13,8°C.

A tendência é de rápida elevação ao longo do dia. A máxima prevista para esta tarde deve atingir os 32°C, reforçando a amplitude térmica comum em períodos de céu aberto. Essa oscilação exige cuidado, com temperaturas baixas entre a noite e o início da manhã e calor predominante no horário de maior incidência solar.