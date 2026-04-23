Ações acontecem nesta sexta e sábado com emissão de documentos, orientações jurídicas e serviços digitais para a população rio-clarense

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) promove nesta sexta-feira (24) e sábado (25), em Rio Claro, mais uma edição do Cidadania Itinerante. O programa leva unidades móveis com equipe especializada para oferecer diversos serviços gratuitos à comunidade, como a emissão de documentos e orientações essenciais.

As atividades serão concentradas no Jardim Público de Rio Claro, localizado na Rua 3. Na sexta-feira, o atendimento ocorre das 9h às 17h, enquanto no sábado o público poderá buscar os serviços das 9h às 15h.

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Serviços disponíveis e retirada de senhas

Para garantir o atendimento no Cidadania Itinerante, serão distribuídas 100 senhas por dia, seguindo rigorosamente a ordem de chegada. É importante ressaltar que a entrega das senhas termina até uma hora antes do fim do expediente de cada dia.

Os cidadãos terão acesso a uma ampla gama de atendimentos, incluindo:

Agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG;

Agendamento de 2.ª via de CNH;

Agendamento na Receita Federal;

Emissão de atestado de antecedentes criminais;

Auxílio para baixar a Carteira de Trabalho Digital no celular;

Consulta ao Serasa.

O programa visa facilitar a inclusão digital e o acesso a direitos básicos, aproximando a estrutura do Estado da população de Rio Claro de forma prática e gratuita.