De 9 a 11 de janeiro, o Shopping Rio Claro promove seu tradicional Saldão de Natal com preços reduzidos em moda, eletrônicos, lazer e oficinas para crianças

O Shopping Rio Claro realiza, entre os dias 9 e 11 de janeiro de 2026, o seu tradicional Saldão de Natal. A iniciativa oferece aos consumidores a oportunidade de adquirir produtos com preços reduzidos após o período de festas.

Durante a campanha, as lojas participantes estarão devidamente identificadas. Isso facilita a visualização das marcas que oferecem ofertas especiais em categorias como moda, calçados, eletrônicos, beleza e material escolar.

Vantagens do Saldão de Natal

Segundo Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, a ação já faz parte do calendário oficial do centro de compras. O objetivo é proporcionar uma experiência vantajosa para quem busca economia neste início de ano.

“É o momento ideal para quem deseja aproveitar preços ainda mais vantajosos. As lojas realmente preparam ofertas especiais para oferecer uma excelente experiência de compra aos nossos consumidores”, destaca a coordenadora.

Lazer e oficinas no Shopping Rio Claro

Além das compras, o evento oferece opções de entretenimento. No dia 10 de janeiro, acontecem oficinas de lettering para personalização de cadernos. As sessões ocorrem às 14h30, 16h30 e 18h30, com inscrições no local.

No mesmo dia, das 16h às 19h, o shopping recebe o Evento de Adoção Pet em frente ao cinema. A ação, em parceria com a ONG Amigo do Canil, também arrecadará doações de ração para cães e gatos.

Gastronomia e cinema

A Praça de Alimentação do centro de compras segue como ponto de encontro, com opções que variam de lanches e cafés a refeições completas. Os clientes também podem conferir as novidades da programação do cinema durante o período.