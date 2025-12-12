No dia 13 de dezembro acontece no Shopping Rio Claro a 5ª Feira de Discos, em parceria com a Warlock Discos. O evento ocorre em frente à loja Di Gaspi das 10h às 22h e é uma excelente oportunidade para comprar, trocar ou vender LPs, CDs e DVDs.
A feira conta itens como discografias de bandas clássicas e obscuras de rock, discos de época novos e lacrados, lançamentos de artistas atuais, edições especiais japonesas, americanas e europeias, relíquias da Bossa Nova, MPB, Jazz, Blues, Black Music eletrônica e trilhas sonoras. O evento conta com discos em promoção, além de um espaço aberto para quem quiser levar discos de vinil, CDs e aparelhos para negociar com os expositores, que também compram ou trocam.
“A Feira de Discos do Shopping Rio Claro é um sucesso, pois o encontro reúne as melhores opções de discos de vinil, CDs e DVDs, muitos deles raridades do mercado. Além de um acervo incrível à disposição, a característica do evento é que os visitantes podem comprar, vender e trocar com os expositores”, destaca Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.
SERVIÇO
5ª Feira de Discos
Dia: 13 de dezembro
Horário: das 10h às 22h
Local: em frente à loja Di Gaspi
Evento gratuito