O Shopping Rio Claro em parceria com o Instituto Gastronômico das Américas (IGA) Rio Claro oferece oficinas gratuitas de gastronomia para crianças nos dias 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 de março, no período das 13h30 às 17h30.

O IGA é uma das maiores redes de escolas de gastronomia das Américas, e está presente no Brasil desde 2009, contando com uma escola em Rio Claro que oferece os cursos de Gastronomia, Confeitaria, Cursos Rápidos e Cozinheirinhos. O IGA é uma referência em capacitação em gastronomia e tem como embaixador o Chef Erick Jacquin.

Nas oficinas de gastronomia, que têm vagas limitadas, as crianças irão aprender receitas de brigadeiro, cup cake, minipizza, tortinha de Oreo, pavê ouro, bombom de uva, tortinha de limão e cachorro quente. De acordo com Gisele Alvares, Supervisora de Marketing do Shopping Rio Claro, o objetivo desta parceria com o IGA é incentivar as crianças a desenvolverem o hábito de se alimentar bem. “As crianças irão conhecer os alimentos de uma forma divertida, e como farão a receita, esse aprendizado as incentivará a manter hábitos de alimentação mais saudáveis”, afirma a Supervisora de Marketing.

As inscrições para as oficinas de gastronomia, que acontecem ao lado da Casa Sustentável, podem ser feitas antecipadamente pelo WhatsApp – (19) 97172-5762 | (19) 99461-1129 -, e caso haja vaga, a inscrição pode ser feita no local. É importante que os pais ou responsável se atentem para os ingredientes usados nas receitas, caso a criança tenha alguma restrição alimentar, como alergia ao glúten, ao leite e seus derivados, soja e outros alimentos.

As atividades acontecem por sessões com número determinado de participantes, e seguem as regras sanitárias de combate ao coronavírus, como o uso de máscara e distanciamento social.

SERVIÇO

Oficinas de Gastronomia com o IGA

Dias: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 de março

Horário: sessões das 13h30 às 17h30

Local: ao lado da Casa Sustentável do Shopping Rio Claro

Oficinas gratuitas