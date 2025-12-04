Estarão em exposição e venda diversas espécies cultivadas pelo Círculo de Orquidófilos. Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

Exposição de plantas acontece de 5 a 7 de dezembro; Cantata de Natal segue nos próximos dias

As cores e o perfume das orquídeas tomarão conta do Shopping Rio Claro de 5 a 7 de dezembro em uma exposição do Círculo Rio-clarense de Orquidófilos. O evento acontecerá em frente à loja O Boticário nos seguintes horários: 5 e 6 das 10h às 22h e no dia 7 das 13h às 19h.

Estarão em exposição e venda diversas espécies cultivadas pelo Círculo Rio-clarense de Orquidófilos, algumas delas com flores raras, cores vibrantes e aromas marcantes, que revelam o trabalho e a dedicação da organização ao cultivo de espécies desde sua fundação, em 30 de junho de 1954.

De acordo com Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, “a exposição terá muitas variedades que encantarão os nossos clientes com suas cores, tamanhos e perfumes, convidando a população a viver essa experiência única e mergulhar na beleza e diversidade das orquídeas, plantas que compõem a família Orchidaceae, uma das maiores famílias de plantas, presente em todos os continentes com clima tropical”.

CANTATA

A programação de final de ano do Shopping encanta todos os anos e em 2025 não seria diferente. A tradicional Cantata de Natal já vem acontecendo e segue até o dia 20, em diferentes datas, mas seguindo uma escala. Ontem, quarta-feira (3), foi o dia do Colégio Dom Bosco subir ao palco. E a programação segue, confira:

5/12, às 19h: Igreja Apostólica Fonte da Vida Rio Claro

5/12, às 20h: Escola de Música Maria Isabel

6/12, às 17h: Consonância Escola de música e AMMARC

6/12, às 19h: Coral Igreja Novo