Entrada principal do Shopping Rio Claro na Avenida Conde Francisco Matarazzo, na Vila Paulista.

Data terá música ao vivo na Praça de Alimentação e Semana do Bem-Estar Especial

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Shopping Rio Claro promove ações especiais. No dia 8, a Praça de Alimentação terá música ao vivo com violinista das 12h às 14h e entrega de mimos para as mulheres, e a partir do dia 6 de março acontece a Semana de Bem-Estar Especial Mulheres.

As atividades da Semana do Bem-Estar são gratuitas e prosseguem até 15 de março, com o objetivo de promover uma jornada em busca do relaxamento e autoconhecimento, oferecendo uma variedade de atividades destinadas a revitalizar o corpo, a mente e o espírito, como Reiki, Quick massagem, meditação, barras de Access, auriculoterapia, yoga, dança do ventre, roda de conversa sobre a importância dos florais para as mulheres e também oficina de kokedama.

“O objetivo da Semana do Bem-Estar Especial Mulheres é proporcionar aos clientes do Shopping Rio Claro uma experiência de bem-estar diferenciada a partir de vivências como o Reiki, as barras de Acess, a Quick massagem, a yoga e atividades como oficinas de kokedama e dança do ventre, que muitas vezes são desconhecidas e têm impacto direto na saúde física e mental”, afirma Bárbara Crocco, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

A Semana do Bem-Estar é gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas no local antes das sessões, realizadas próximo ao Kids Park, de acordo com a disponibilidade, ou pelo telefone (19) 99739-3982.

Foto: Divulgação/PMRC

Confira a programação

7 de março

13h às 20h30: Mostra de terrários

14h30 às 15h20: Quick massagem

16h às 17h: Corte dos cordões

18h às 19h30: Auriculoterapia

8 de março

13h às 20h30: Mostra de terrários

13h às 15h: Barras de Access

15h às 17h: Reiki

17h às 18h30: Dança do ventre

18h30 às 19h30: Roda de conversa – “A importância dos florais para as mulheres”

13 de março

13h às 20h30: Mostra de terrários

13h às 14h: Quick massagem

16h às 17h: Barras de Access

17h15 às 18h30: Barras de Access

19h às 20h30: Reiki

14 de março

13h às 20h30: Mostra de terrários

16h às 17h: Corte dos cordões

17h30 às 18h: Yoga para mulheres

18h10 às 18h30: Meditação

19h às 20h30: Barras de Access

15 de março

13h às 20h30: Mostra de terrários

15h às 17h: Barras de Access

17h às 19h30: Reiki