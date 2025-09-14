Moradores da região do Jardim Panorama fazem atividades às segundas, quartas e sextas-feiras, gratuitamente

Projeto 50+ Mais Saúde promove qualidade de vida e prevenção em unidades de saúde de Rio Claro

No mês dedicado à prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, iniciativas que unem saúde física, bem-estar emocional e integração social ganham ainda mais destaque. O Ministério da Saúde registrou em 2021 que pessoas com mais de 70 anos têm taxa média de 8,9 suicídios por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional (em todas as idades) é de 5,5 por 100 mil.

Em Rio Claro, o projeto 50+ Mais Saúde funciona em quatro unidades, entre elas a USF Panorama, onde moradores próximos participam de atividades físicas regulares. A coordenadora da unidade, enfermeira Célia Regina Martins Pires, explica que a ideia nasceu a partir da experiência do professor Juliano Tavares em outros locais.

“O grupo foi crescendo porque as mulheres gostaram muito. Hoje são três encontros semanais, e percebemos resultados não só na saúde física, como na saúde emocional. Muitas participantes fazem uso de medicamentos controlados e relatam melhora significativa. Além disso, há benefícios como redução de colesterol, perda de peso e mais mobilidade”, afirma.

Célia também ressalta a importância da convivência. “Elas se tornam mais felizes, comemoram aniversários juntas, criam vínculos. Isso faz muito bem para a saúde. O grupo é aberto a todos, homens e mulheres, e os encontros acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 7h30”, convida.

O educador físico Juliano Tavares reforça o impacto do projeto, que já soma mais de 110 participantes em quatro bairros – Panorama, Jardim das Flores, Progresso e Mãe Preta. “A ideia foi incluir a terceira idade, trazer movimento, caminhada e exercícios. Os resultados são visíveis: pessoas com hipertensão, arritmia ou diabetes apresentam melhora clínica, comprovada por relatórios médicos. Para mim, essa é a melhor resposta”, destaca.

Segundo Juliano, o projeto vai além da atividade física. “O exercício traz saúde física e também mental. Eu sempre digo a eles que não adianta estar bem fisicamente e mal emocionalmente. É preciso equilíbrio do corpo de qualquer ser humano, independente da raça, religião, a gente tem que deixar o equilíbrio mental e físico caminhando juntos”, afirma o professor.

Uma das moradoras que participa da atividade é Francisca Pereira. “Depois que começou as aulas para nós estamos nos sentindo bem melhor, estamos com bastante saúde. Em nome de todas nós que participamos, muito obrigada ao professor Juliano que está cuidando de nós”, comentou a senhora ao JC.

Evento reúne comunidade e especialistas

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, em parceria com a Unesp, realizou na sexta (12) evento para discutir medidas de prevenção ao suicídio e de valorização da vida, com a participação da comunidade e de profissionais .

“A atividade, inserida na programação da campanha Setembro Amarelo, promoveu a integração entre a rede pública de saúde, a Unesp e usuários dos serviços, visando ação mais efetiva de cuidado à população”, observa Nathalia Rodrigues, que coordena o setor de saúde mental da Fundação Municipal de Saúde.

O evento contou com palestras de especialistas e apresentação cultural de pacientes do Caps. A feira das empreendedoras em ação esteve no local comercializando seus produtos, assim como o bazar do Caps III. Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade, reforçou a importância da difusão de informação para quebra de estigmas e preconceitos que muitas vezes rodeiam questões relacionadas à saúde mental.

Também participaram da atividade o chefe de gabinete da Fundação de Saúde, Murylo Muller Cesar; Catia Gabeloni, secretária da Mulher; Marta Bianchi, chefe de divisão de desenvolvimento profissional da Fundação de Saúde; o vereador Claudino Galego; e Fábio Augusto Gomes Vieira Reis, representante da Unesp.

Em Rio Claro, a rede de saúde pública oferece atendimento voltado à saúde mental nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e a orientação é que as pessoas que precisam de ajuda procurem o atendimento. A porta de entrada são as unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde.

A rede pública municipal conta com três Caps: o Caps III, que fica na Rua M-9, 50, Floridiana; o Caps Álcool e Drogas, localizado na Avenida 4, 1.171, Centro; e o Caps Infantojuvenil com atendimento realizado na Rua 15, 51, Consolação.