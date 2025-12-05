O show “Marília Lopes ao Vivo” acontece no sábado, às 19h. Nele, a cantora trará para o público uma mistura de pop e MPB. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Eventos acontecem no sábado (6) e domingo (7), em diferentes horários, confira!

Buscando opções para aproveitar o final de semana? O Sesi Rio Claro tem muitas e para todas as idades. E o melhor ainda, todas gratuitas, com ingressos que precisam apenas serem reservados pelo portal Meu Sesi, na internet.

No sábado (6), a programação começa às 16h, com a contação de histórias “De Sonho e Saudade”, da Trupo BorboLetras, na Sala Cênica.

A partir das 19h, é a vez de Marília Lopes fazer seu show ao vivo, no Teatro do Sesi, celebrando sua música autoral, com a promessa de momentos emocionantes e interpretações que deixarão o público extasiado.

O espetáculo “Alice no País das Hortaliças” será realizado no domingo em duas seções, a primeira às 11h e a segunda às 15h

Já no domingo, as atividades culturais começam cedo, logo às 11h, com a primeira sessão de “Alice no País das Hortaliças”, de Mercúrio Cultural, onde os presentes viverão uma inesquecível jornada no mundo mágico dos alimentos. A segunda apresentação da peça acontece a partir das 15h, também no Teatro.

A “Oficina Saudável sem Desperdício”, com a Chef Juliana Lopes, acontece a partir das 13h, na Sala Cênica, abordando informações sobre escolhas nutricionais, higienização, aproveitamento integral dos alimentos e degustação. Tem duração de duas horas e capacidade para 40 pessoas.

Sesi Rio Claro

O Sesi Rio Claro fica na Avenida M-29, 441, no bairro Jardim Floridiana. Os ingressos para as atividades devem ser reservados pelo portal Meu Sesi, de forma gratuita.