O show é marcado pela diversidade de estilos e ritmos

O evento de pré-carnaval acontece a partir das 16h no Balneário; os ingressos para o Samba do Lugão devem ser reservados gratuitamente pelo portal Meu Sesi

Acontece neste sábado (31), a partir das 16h, no palco Balneário do Sesi Rio Claro, o pré-carnaval com “Samba do Lugão”. A apresentação ocorrerá também no dia 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval, no mesmo horário. Os ingressos, tanto para sábado quanto para o dia 17, precisam ser reservados pelo portal Meu Sesi, de forma gratuita. Clique aqui e reserve!

O SHOW

Uma homenagem aos grandes mestres do samba, apresentando uma seleção cuidadosa de músicas que marcaram época e continuam a emocionar e encantar pessoas de todas as idades. Com uma interpretação vibrante e autêntica, Lugão e sua banda recriam a atmosfera festiva e contagiante do samba, transportando o público para um verdadeiro “samba de raiz”. O show é marcado pela diversidade de estilos e ritmos do samba, que vão desde os clássicos do partido-alto até as composições mais modernas, mantendo sempre a essência e a autenticidade desse gênero musical tão importante para a cultura brasileira.

O Sesi Rio Claro fica na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone (19) 3522-5651.

