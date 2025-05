Apresentações prometem uma jornada ao mundo mágico dos alimentos

O Teatro do Sesi Rio Claro recebe nesta sexta-feira, 02, às 15h, e no sábado, 03, às 14h, a peça ‘Alice no País das Hortaliças’, em uma história que narra os benefícios de uma alimentação saudável logo na infância. O espetáculo, com classificação indicativa livre, tem entrada gratuita e os ingressos já podem ser reservados pela plataforma Meu Sesi clicando aqui.

Prepare-se para uma jornada inesquecível no mundo mágico dos alimentos, através da peça infantil “Alice no País das Hortaliças”, que traz uma imersão dentro da culinária, enfatizando a importância de uma dieta equilibrada, o consumo de frutas, vegetais, hidratação adequada e a consciência sobre os benefícios de uma alimentação saudável logo na infância. Os espectadores também poderão usufruir de livros com a história da peça e sugestões de receitas práticas, saudáveis e divertidas que podem ser preparadas em família.

Através de uma adaptação moderna de “Alice no País das Maravilhas”, escrita por Gustavo Libanori (indicado ao Prêmio APCA 2023 de melhor adaptação infantojuvenil) e com direção de Bruno Ferian, a peça começa com as férias da protagonista, que logo em seu primeiro dia, acaba quebrando o braço, fazendo com que todos os seus planos de diversão fossem por água abaixo. Impossibilitada de sair para brincar com seus amigos, ela se vê obrigada a ficar dentro de casa e acompanhar a rotina de sua família na cozinha. Filha de um cozinheiro, responsável por todas as refeições da família, Alice não se vê muito satisfeita com os ingredientes escolhidos pelo pai. Mas é durante esse longo dia, entre entradas e saídas de seus familiares, que estranhos personagens irão aparecer na cozinha de Alice ensinando para ela a diversidade de frutas, verduras e hortaliças e como uma boa alimentação pode ajudá-la a se recuperar mais rápido para voltar a brincar com seus amigos, antes que as férias cheguem ao fim.

E é assim, que a obra busca apresentar novos hábitos e sabores, além de ressaltar a importância de cada um deles para uma vida mais saudável, já que no Brasil, cerca de 39% da população infantil sofre de obesidade e sobrepeso.

Utilizar-se da arte para a promoção da compreensão positiva da relação entre alimentação e saúde, vai além de um momento de descontração e lazer. Através da história, o contato direto com o viés artístico, ajuda a instigar a curiosidade, a imaginação, e a importância de fazer escolhas saudáveis, mostrando que a alimentação pode ser divertida e deliciosa.

Esse projeto é realizado pela Mercúrio Cultural, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Covabra Supermercados, além do apoio da AFAF Consultoria e SESI Rio Claro.