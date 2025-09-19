Banda U2 Cronos irá se apresentar neste sábado (20)

O show de sexta será com banda Viva La Vida e sábado com U2 Cronos

O Sesi Rio Claro segue sendo palco de grandes atrações eventos no município. E neste final de semana recebe dois shows para lá de imperdíveis: sexta-feira (19) é dia de tributo à banda Coldplay e no sábado ao U2. Os shows acontecem no ginásio do Sesi, na Avenida 2JF, sem número – portão lateral.

A apresentação “Coldplay Tribute Brazil” acontece nesta sexta-feira (19), a partir das 20h. Os ingressos devem ser reservados diretamente no portal Meu Sesi.

Coldplay Tribute Brazil

O espetáculo é inspirado na mesma apresentação feita nas cidades brasileiras durante a turnê Music of the Spheres. A performance tem início com o tema de abertura do filme E.T. O Extraterrestre, uma sinfonia que cativa a atenção do público, seguida por “Higher Power” e uma seleção dos maiores sucessos da banda: “Yellow”, “Clocks”, “Viva La Vida”, “Fix You”, “The Scientist” e “A Sky Full of Stars”.

Já no sábado (20), a apresentação fica por conta da banda U2 Cronos, também a partir das 20h, com ingressos pelo Meu Sesi. Com 25 anos de estrada, U2 Cronos apresenta um show em homenagem a trajetória de uma das bandas mais relevantes do rock e do pop no mundo.

O show que remonta, de forma cronológica, a atmosfera do quarteto irlandês tem um repertório selecionado de clássicos e canções do lado “B” dos famosos anos do vinil. O espetáculo é apresentado de forma cronológica, visando principalmente dar um contexto histórico ao show, mostrando assim o amadurecimento da banda ao longo dos anos e principalmente mostrar o porquê da banda ser tão importante no meio artístico musical há mais de 40 anos.