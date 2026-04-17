A Farmácia Municipal do Bairro do Estádio está localizada na Avenida 31, anexa à UBS da Avenida 29

Confira o que abre e o que fecha na segunda (20) e na terça-feira (21) em Rio Claro durante o feriado prolongado

Devido ao feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, os serviços públicos de Rio Claro passarão por alterações no cronograma de atendimento. A maioria das repartições municipais não funcionará na segunda-feira (20) e na terça-feira (21), retomando as atividades normais após o período.

Apesar da pausa administrativa, os serviços essenciais de saúde e a destinação de resíduos sólidos manterão esquemas especiais de funcionamento para atender a população. Os plantões da saúde e o Samu serão mantidos durante todo o feriado prolongado, garantindo assistência em casos de urgência e emergência.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Funcionamento dos serviços públicos de Rio Claro e coleta de lixo

A coleta de lixo domiciliar ocorrerá normalmente tanto na segunda (20) quanto no feriado de terça-feira (21). Já a coleta seletiva e o serviço de cata-bagulho operam normalmente na segunda, mas serão suspensos na terça-feira. Os Ecopontos abrem das 7h às 18h na segunda e das 7h às 12h no feriado.

Na área da saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Bairro do Estádio e do Cervezão, além do Samu (192), mantêm atendimento 24 horas todos os dias. As farmácias municipais localizadas nestes bairros também atenderão das 7h às 19h, sendo obrigatória a apresentação de receita médica e documento de identidade.

As opções de lazer e abastecimento também seguem horários específicos. O Lago Azul permanecerá aberto todos os dias, das 7h às 21h. As feiras livres acontecem normalmente no sábado (Praça São Benedito) e no domingo (Cervezão), porém não haverá edição na terça-feira de feriado.