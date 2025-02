Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

Ingressos terão preço único de R$ 10,00, e também terá promoção no combo pipoca e refrigerante

O Grupo Cine do Shopping Rio Claro participa da promoção Semana do Cinema, que acontece de 6 a 12 de fevereiro, uma iniciativa da Associação Brasileira das Empresas Cinematográficas (Abraplex) e da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec).

A Semana do Cinema, que se tornou um sucesso ao criar um preço único promocional ao longo de 7 dias para os ingressos de cinema em todo o país, está de volta e ainda mais acessível. A primeira edição de 2025 da ação terá ingressos por apenas R$ 10,00, e visa democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento. Em sua sexta edição, a Semana do Cinema do Grupo Cine do Shopping Rio Claro também terá combos com pipoca e refrigerante com valores diferenciados.

A promoção é válida para todas as sessões, em todos os horários, incluindo fins de semana, exceto pré-estreias e exibições especiais. A programação será variada, com longas nacionais e internacionais que prometem agradar a todos os tipos de público. Para checar os horários dos filmes e os preços especiais que os exibidores prepararam para os combos, confira no site www.grupocine.com.br.

Para a Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, Nancy Wanderley, a Semana do Cinema é uma oportunidade de conferir filmes que são sucesso e que ainda estão em cartaz, além das estreias da semana. “Com preço único de R$ 10,00, as famílias poderão curtir filmes nacionais e internacionais e ainda aproveitar o combo de pipoca e refrigerante em promoção. Os cinéfilos não podem perder essa chance de assistir aos filmes com um preço tão em conta”, afirma Nancy Wanderley.

SERVIÇO

Semana do Cinema

Data: de 6 a 12 de fevereiro

Preço único: R$ 10,00 em todas as sessões do Grupo Cine do Shopping Rio Claro, inclusive nos fins de semana, exceto pré-estreias e exibições especiais