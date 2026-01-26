Imagem ilustrativa

Segundo o IPMet, a semana começa com tempo firme em Rio Claro, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva durante a manhã. Ao longo dos próximos dias, no entanto, o enfraquecimento do sistema de alta pressão, aliado à elevação das temperaturas, pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Esses episódios tendem a ser irregulares e pontuais, podendo apresentar maior intensidade em alguns momentos.

A temperatura mínima registrada nesta manhã (26) no campus da Unesp foi de 17,3 °C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 29 °C, indicando sensação de calor mais acentuada ao longo do dia.

As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.