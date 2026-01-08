O jovem Daniel Hoffmann, atleta da seleção brasileira

Daniel Hoffmann, de 19 anos, participará de treinamentos da Seleção Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas no Rio de Janeiro visando a temporada 2026

A Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas (ABFC) anunciou oficialmente a convocação dos atletas para a primeira semana de treinamentos da Seleção Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas. Entre os selecionados, destaca-se o rio-clarense Daniel Hoffmann.

Com apenas 19 anos, Daniel Hoffmann pratica a modalidade há uma década. O jovem talento de Rio Claro agora integra o grupo que inicia a preparação técnica, tática e física com foco nos compromissos oficiais da temporada 2026.

Objetivos do treinamento no Rio de Janeiro

De acordo com a ABFC, o período de atividades na Seleção Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas servirá para avaliar o desempenho individual dos convocados. Além disso, busca a integração dos atletas ao modelo de jogo e à rotina da equipe nacional.

Os treinamentos ocorrerão entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2026. A sede das atividades será a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), localizada na capital fluminense.

Orgulho para Rio Claro e o estado de São Paulo

Em entrevista ao Jornal Cidade, Daniel Hoffmann expressou sua felicidade com a notícia. Ele ressaltou que a convocação é fruto de anos de dedicação, esforço e foco no esporte. “Nada disso veio fácil”, afirmou o atleta.

Hoffmann iniciou sua trajetória no Power Soccer defendendo o Blue Angels, que atualmente é o único time da modalidade no estado de São Paulo. Ao vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas, o jovem destaca a responsabilidade de representar sua cidade e seu estado em nível nacional.