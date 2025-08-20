Tempo seco pode intensificar a propagação de focos de incêndio e danificar equipamentos da rede elétrica

Defesa Civil alerta que os riscos de queimadas seguirão altos durante os próximos dias devido à elevação das temperaturas

A ausência de chuva e a baixa umidade do ar predominam em boa parte do estado de São Paulo. A previsão ao longo da semana é que a umidade relativa do ar fique abaixo dos 20%. Já as temperaturas podem ultrapassar os 30ºC. Devido a essas condições climáticas, a Defesa Civil emitiu alerta para o risco de queimadas. Diante desse cenário, a Neoenergia Elektro monitora 24 horas por dia as áreas em alerta para risco de incêndios e também realiza ações de conscientização que visam alertar a população para não utilizar fogo na limpeza de terrenos, na eliminação de lixo e para não descartar bitucas de cigarro de forma inadequada.

Medidas Preventivas

Para reduzir o número de ocorrências provocados por queimadas, a Neoenergia Elektro realiza a limpeza de faixas de servidão, poda de árvores e arbustos e remoção da vegetação ao redor dos postes. A empresa também realiza inspeções para identificar e mitigar riscos potenciais. Constantemente a concessionária realiza ações educativas com a população e ressalta que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos.

Ao adotar medidas de segurança, é possível evitar acidentes e preservar o meio ambiente. A empresa destaca algumas orientações importantes:

1. Nunca acenda fogueiras ou queime lixo próximo à rede elétrica.

2. Não jogue pontas de cigarro ou fósforos acesos em áreas com vegetação seca. Certifique-se de apagar completamente qualquer material inflamável antes de descartá-lo.

3. Não solte balões, pois eles representam um grande risco de incêndio, podendo causar curtos-circuitos na rede elétrica.

4. Mantenha a vegetação ao redor de sua residência sempre limpa e livre de materiais inflamáveis, como folhas secas e galhos.

5. Evite o uso de fogos de artifício em áreas próximas a vegetação seca, pois as faíscas podem iniciar incêndios.

6. Em caso de focos de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros e evite se aproximar do local.

Emergências

A concessionária também alerta para que, em caso de queda de fios ou postes de energia devido a incêndios, a população deve manter distância e acionar imediatamente a empresa pelo 0800 701 01 02.