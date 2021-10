O Escritório Regional do Sebrae-SP em Piracicaba está com uma vaga aberta de estágio. Podem se inscrever pessoas matriculadas a partir do 2º semestre do ensino superior nos cursos de administração, gestão pública, gestão empresarial, economia, ciências contábeis e áreas relacionadas. Além da bolsa-auxílio mensal, a vaga oferece vale-refeição, seguro de vida, assistência médica e auxílio transporte.

O programa do Sebrae foi estruturado para que o estagiário se desenvolva e inicie sua trajetória profissional. O perfil desejado é de estudantes com afinidade com a missão do Sebrae e que se identificam com o mundo do empreendedorismo. A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o empreendedorismo.

Entre os requisitos desejáveis estão: conhecimento no Pacote Office e rotinas administrativas. Entre as principais atividades estão: atividades de apoio de atendimento no totem e atividades de backoffice, como abertura e encerramento de turmas, inscrições, cadastros diversos.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais no Sebrae-SP, localizado na Av. Rui Barbosa, 132, Vila Rezende. As pessoas interessadas podem encaminhar currículo em anexo até o dia 29 de outubro para o e-mail [email protected] com o assunto: ER PIRACICABA – ESTÁGIO SEBRAE/2021. Outras informações clicando aqui.