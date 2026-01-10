O Escritório Regional do Sebrae-SP São Carlos lançou seu canal oficial no WhatsApp, voltado exclusivamente a empreendedores e pequenos negócios da região. A iniciativa busca ampliar a comunicação institucional e facilitar o acesso a informações estratégicas, de forma rápida, prática e segura.

Por meio do novo canal, os inscritos passam a receber conteúdos oficiais do Sebrae-SP, como divulgação de cursos, programas de apoio, oportunidades de capacitação, notícias institucionais, atualizações sobre normas e legislação relacionadas ao empreendedorismo, além da agenda de ações e eventos do Escritório Regional de São Carlos.

Para o analista de negócios do Sebrae-SP Maurício Piasentin Salvador, o canal nasce como uma resposta direta à necessidade de comunicação ágil com o público empreendedor. “O WhatsApp já faz parte da rotina dos empreendedores e, por isso, criar um canal oficial é uma forma de garantir que as informações do Sebrae-SP cheguem com credibilidade, clareza e no tempo certo para apoiar a tomada de decisão dos pequenos negócios”, destaca.

O canal segue boas práticas de comunicação institucional, com postagens objetivas, linguagem acessível e diversidade de formatos, sempre priorizando conteúdos de interesse direto dos empreendedores da região.

A proposta é fortalecer ainda mais o relacionamento com o público local e ampliar o alcance das soluções oferecidas pelo Sebrae-SP, reforçando o compromisso com o desenvolvimento dos pequenos negócios e com a democratização do acesso à informação, por meio de ferramentas digitais alinhadas às demandas atuais do empreendedorismo.

Como participar

– Solicitar o link de inscrição pelo WhatsApp (16) 3362-1834;

– Solicitar o link de inscrição pelo e-mail [email protected]

– Pesquisar no WhatsApp por Canal Sebrae São Carlos

