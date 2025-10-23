Foto: Divulgação

Ao todo, serão 61 prêmios em certificados de barras de ouro no valor de R$ 50 mil e cinco no valor de R$ 400 mil cada na campanha ‘Transforme Sua Vida com o Savegnago’

O Savegnago Supermercados lança nessa quarta-feira, dia 22 de outubro, a campanha de final de ano ‘Transforme Sua Vida com o Savegnago’, que vai distribuir mais de R$ 5 milhões para os consumidores da rede. Ao todo, serão 66 prêmios em certificados de barra de ouro, sendo 61 no valor de R$ 50 mil e cinco no valor de R$ 400 mil cada. A ação comtempla as 20 cidades que a rede mantém suas lojas no interior de São Paulo, além de Indaiatuba (SP) que será inaugurada brevemente.

O período de participação para compras e acúmulo de cupons para concorrer aos prêmios começa nesta quinta-feira, 23 de outubro, e segue até 11 de janeiro de 2026. Os clientes recebem cupons a cada R$ 120 e seus múltiplos em compras nas lojas do Savegnago Supermercados, no Savegnago Prático, no delivery on-line do site, nos aplicativos Savegnago e IFood, e nos serviços de televenda e Retire na Loja.

“A rede Savegnago procura sempre inovar em suas campanhas para surpreender nossos consumidores. Este ano, optamos pelos sorteios em barras de ouro no intuito de transformar a vida de quem for sorteado. Nossas ações sempre contaram com grande adesão dos nossos clientes e, por isso, nossas expectativas são grandes”, afirma o presidente-executivo do grupo, Chalim Savegnago.

Como participar dos sorteios?

Para participar, o cliente deverá responder à pergunta “Qual é a Rede Forte do Interior?” e realizar um cadastro no site (www.savegnago.com.br/promocao-fim-de-ano), ou pelo aplicativo da rede, inserindo os dados solicitados. Também é possível fazer um pré-cadastro no momento do checkout (no caixa) e completá-lo no site.

Após confirmação dos dados e respondida à pergunta corretamente, os cupons serão gerados automaticamente nas compras posteriores desde que exista saldo cumulativo a cada R$ 120. Os clientes que realizarem o pagamento utilizando o ‘Nosso Cartão’, receberão cupons em dobro.

Os cupons promocionais serão gerados, impressos e entregues ao cliente para depósito nas urnas instaladas nas unidades. As compras realizadas de forma on-line terão seus cupons impressos e depositados na urna da loja que efetuou a venda, de forma automática. O cliente poderá acompanhar seu saldo de cupons e a data de participação nos sorteios pelo site ou aplicativo.

Serão realizados quatro sorteios nos seguintes dias: 11 de novembro, 02 de dezembro, 23 de dezembro e 15 de janeiro de 2026, totalizando 66 prêmios, todos em certificados de barras de ouros. Os sorteios acontecerão na sede do Grupo Savegnago, em Sertãozinho, com transmissão ao vivo pelo Programa do Léo (TV Clube) e pelas redes sociais da rede, na página do Youtube.

Os três primeiros sorteios distribuirão os 61 prêmios de R$ 50 mil, enquanto o quarto e último sorteio distribuirá 5 prêmios de R$ 400 mil.

Mecânica da campanha