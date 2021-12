A Fundação de Saúde de Rio Claro abre na segunda-feira (13) inscrições para processo seletivo para vagas de estágio em direito. São duas vagas que serão preenchidas por estudantes de direito cursando do terceiro ao oitavo semestre do curso superior. As inscrições serão presenciais e podem ser feitas até 17 de dezembro.

A remuneração mensal para 20 horas semanais é de R$ 1.100,00 (bolsa equivalente a um salário mínimo vigente), além de auxílio-transporte de R$ 25,00 mensais. Os interessados devem comparecer de 13 a 17 de dezembro à sede administrativa da Fundação de Saúde, das 8h30 às 16 horas, no setor de protocolo. A Fundação fica na Rua 6, 2.572, Santana. É necessário apresentar formulário de solicitação de inscrição preenchido, cópia simples de documento de identidade e comprovante de estar regularmente matriculado em curso de direito e, na data da posse, ter no mínimo 18 anos e estar cursando um dos períodos definidos.

O formulário de inscrição pode ser acessado no edital do processo seletivo, publicado no Diário Oficial do dia 3 de dezembro (www.rioclaro.sp.gov.br/diariooficial). Em caso de dúvidas, os candidatos devem ligar no 3522-3600, ramal 250, no departamento de gestão de pessoas. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas.

Estudantes que já tenham estagiado na Fundação não podem participar. A seleção será realizada por meio de prova objetiva contendo 30 questões de conhecimentos específicos, com data prevista para o próximo15 de janeiro.

Todas as convocações e resultados referentes às etapas do processo seletivo serão disponibilizadas no site da Fundação (www.saude-rioclaro.org.br) e no Diário Oficial do Município, divulgado no site da prefeitura (www.rioclaro.sp.gov.br/diariooficial).