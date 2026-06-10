Voluntários oferecem refeições, roupas e apoio para os sem-teto

Voluntários do Grupo Moara atuam há mais de 10 anos em Rio Claro oferecendo apoio e dignidade a pessoas em vulnerabilidade social e agora pedem ajuda para o inverno.

O Grupo Moara Rio Claro, uma iniciativa solidária com mais de dez anos de atuação, está intensificando sua campanha de arrecadação para auxiliar pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Voluntários dedicam-se semanalmente a oferecer não apenas itens essenciais, mas também apoio e dignidade para a comunidade.

A organização distribui alimentos, roupas, água, leite e calçados, além de atenção, escuta e esperança para aqueles que muitas vezes se encontram esquecidos pela sociedade. Cada ação do grupo representa um abraço fraterno e uma palavra amiga, reforçando a importância do respeito ao próximo.

Atualmente, o Grupo Moara está em processo de formalização de sua associação, um passo crucial para expandir seus projetos sociais. Com a proximidade do inverno, a situação das ruas torna-se ainda mais desafiadora, e por isso, o grupo faz um apelo à comunidade por doações.

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O que doar e onde entregar

A campanha de inverno do Grupo Moara necessita de roupas de frio, agasalhos, meias, gorros, cobertores e calçados. Todas as doações são fundamentais para garantir o bem-estar das pessoas assistidas.

Os interessados em contribuir podem entregar os itens na Auto Mecânica do Tadeu, localizada na Rua P4, número 1162, na Vila Paulista. O local recebe as doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18h.

Para mais informações ou dúvidas sobre a campanha, os voluntários do Grupo Moara podem ser contatados pelo telefone (19) 99844-0440.