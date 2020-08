Dois concursos públicos da Secretaria de Saúde de Rio Claro terão as inscrições reabertas na semana que vem. As vagas são para auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, médicos ambulatoriais cardiologista, endocrinologista e gastroenterologista, médico plantonista e médico do Programa Saúde da Família. O segundo concurso recebe inscrições para agentes comunitários de saúde. Ao todo são quase 50 vagas disponíveis.

Os interessados poderão se inscrever de primeiro a 15 de setembro via internet, na página institutomais.org.br. O valor de inscrição é 49 reais para auxiliares de saúde bucal, técnicos de enfermagem e agentes de saúde e 75 reais para médicos.

A reabertura das inscrições se dá em função da isenção da taxa de inscrição, que pode ser requerida. De acordo com o edital, ficam isentos doadores de sangue, pessoas com deficiência e aqueles que trabalham durante as eleições para a Justiça Eleitoral. A isenção poderá ser solicitada na terça-feira (1º) e quarta-feira (2).

Os procedimentos e comprovações necessários estão especificados no edital que a Secretaria de Saúde publica nesta quarta (26). Quem já fez a inscrição e se enquadra nos critérios para isenção da taxa deve entrar em contato com o Instituto Mais no telefone (11) 2659-5746.