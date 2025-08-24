Cuidar do corpo e da mente é fundamental para viver melhor — e isso vai muito além da estética. Pensando nisso, o caderno especial “Saúde & Beleza” que chega às bancas neste domingo, reúne reportagens curtas e informativas, feitas para orientar tanto adultos quanto crianças sobre temas que impactam a rotina: audição, visão, sono, pele, alimentação, saúde mental e autoestima.

A proposta é simples: informar de forma clara e acessível, trazendo dicas práticas de prevenção e bem-estar que ajudam você a tomar decisões mais conscientes sobre sua saúde.

Acesse https://www.jornalcidade.net/caderno/especial-saude-e…a-agosto-de-2025/

👉 Boa leitura — e que cada página seja um convite a cuidar mais de você.

