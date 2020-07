Agência Brasil

Os parques estaduais localizados na cidade de São Paulo serão reabertos para visitação a partir desta segunda-feira (13). No entanto, haverá controle do acesso de visitantes aos parques, que permanecerão fechados nos fins de semana, com exceção do Zoológico, do Zoo Safari e do Jardim Botânico. A ideia é que as pessoas frequentem os parques somente para praticar atividades físicas, desde que de forma isolada e mantendo distância de outros visitantes.

O governo paulista recomenda que pessoas que fazem parte de grupo de risco, como idosos ou que tenham comorbidades, continuem mantendo o isolamento e que aqueles que queiram ir aos parques estaduais levem pelo menos duas máscaras, já que o suor pode prejudicar a eficácia do equipamento de proteção. “Minha recomendação é ter duas máscaras”, disse o governador João Doria. Ele explicou que a primeira máscara, que deve permitirar a respiração durante a atividade física, pode ficar úmida depois disso e tem que ser trocada. Ao chegar em casa, é preciso lavar as duas máscaras”, acrescentou.

O uso de máscara será obrigatório em todos os parques estaduais. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, haverá totens com álcool gel em pontos estratégicos de cada um deles. A secretaria administra 16 parques estaduais na capital paulista, sendo 11 urbanos, dois ambientais e três naturais (Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico). A abertura desses locais está sendo permitida somente para municípios que estejam localizados em regiões que estão na Fase 3-Amarela do Plano São Paulo.

O plano é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). Ele também é regionalizado, ou seja, o estado foi dividido em 17 regiões [com a região metropolitana dividida em cinco sub-regiões] e cada uma delas é classificada em uma fase.

Os parques estaduais urbanos Villa-Lobos, Candido Portinari, Água Branca e Ecológico do Tietê, localizados na cidade, vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. No entanto, alguns espaços desses parques, como bibliotecas, salas de atividades, museus e orquidários, permanecerão fechados. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente recomenda visitas aos parques apenas para atividades físicas individuais como corridas, caminhadas e ciclismo.

O mesmo horário será seguido pelos parques estaduais naturais Jaraguá e Cantareira (Núcleo Pedra Grande),mas as visitas deverão ser marcadas com antecedência mínima de 24 horas por meio do site da Fundação Florestal, órgão responsável pelas duas unidades de conservação. Nesses locais será obedecido o limite de 30% de sua capacidade. As trilhas com ocorrência de mamíferos e cachoeiras permanecerão fechadas.

Já o Zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h; e aos sábados, domingos e feriados das 9h às 16h, com restrição de 50% de venda dos ingressos. Nesta etapa, apenas a área de visitação aberta poderá ser frequentada. Os espaços fechados, tais como as exposições educativas, continuarão sem receber visitantes.

Para visitação ao Zoo Safári, será permitido uso apenas de veículos particulares (o serviço de vans estará suspenso). O acesso às áreas comuns, como sanitários, lanchonetes e loja de lembranças, será permitido mediante utilização de máscara. Para o acesso de veículos, haverá desinfecção das rodas por meio de pulverizador e solução de hipoclorito de sódio na portaria.

Os protocolos estão disponíveis no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Parques temáticos

Os parques temáticos e de diversão, porém, só poderão reabrir a partir de 12 de outubro em regiões que estejam na Fase 4-Verde do Plano São Paulo há pelo menos 28 dias consecutivos. No momento, nenhuma região do estado está nesta fase.

Quando forem reabertos, os parques temáticos terão que obedecer a protocolos que estabelecem ocupação máxima de 60%, público em pé com distanciamento social e uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes.