O pátio de eventos da Aspacer recebe neste fim de semana mais atrações em celebração aos 77 anos de emancipação político-administrativa de Santa Gertrudes. O público poderá prestigiar diversas bandas e apresentações durante dois dias do tradicional evento “Tarde do Rock”.
Sábado (23)
As apresentações começam às 14h com o show do Projeto Flash, seguido de Reviravoltz, às 14h50, e Bando D’Água, às 15h40. Às 16h30 sobe ao palco a banda Y2 Cry, seguida de Barel, às 17h20. Às 18h10, apresenta-se Dies Killers, às 19h, Razue, e às 19h50, Muito Antes de Laura. Teenage Lobotomy sobe ao palco às 20h40, e a noite se encerra com a banda Ópera Queen, às 21h30, em um espetáculo tributo à banda Queen.
Domingo (24)
A programação inicia às 13h com Red Pop, seguido de Mosaio Acústico, às 13h50. Tributo All Rock se apresenta às 14h40, e às 15h30 é a vez de Tráfico de Influência. Heal My Soul sobe ao palco às 16h20, seguida de Prefixo 19, às 17h10. Gatos Pretos apresentam-se às 18h, Alabama às 18h50, Rain Blond às 19h40, e o encerramento fica por conta da banda Charlie Brown Jr., a partir das 21h, com os sucessos que marcaram gerações.
A entrada é gratuita, e a praça de alimentação estará funcionando para o público. A programação de aniversário de Santa Gertrudes segue com o 27º Encontro de Jeeps e Gaiolas, nos dias 6 e 7 de setembro, na Fazenda Itaúna.