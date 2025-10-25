A manhã deste sábado (25) é de comoção em Santa Gertrudes. Familiares e amigos se despedem do pequeno Samuel Vitor de Souza Araújo, de 10 anos, que faleceu nessa sexta-feira (24) em Campinas, onde estava internado no Hospital Boldrini para tratamento contra o câncer.

Samuel ficou conhecido na região por sua luta contra a doença e pela mobilização comunitária que se formou em torno de seu tratamento. O Jornal Cidade acompanhou sua trajetória desde o início, quando uma campanha foi realizada para encontrar um doador compatível de medula óssea, passando pelo transplante e processo de recuperação.

Samuel e sua família mantiveram a esperança e a luta pela cura. Mesmo com o acompanhamento médico contínuo e novas etapas de tratamento, Samuel não resistiu às complicações da doença. Ele deixa a mãe Andressa, o pai Elias, irmão e demais familiares.

O pequeno sofria de mieloide aguda no grau 5. No caso dele havia a falta de um DNA, nisto a quimioterapia não combateu a doença, por isso houve a necessidade do transplante de medula óssea. O velório acontece até as 11h30, no velório municipal de Santa Gertrudes, e o sepultamento ocorre no cemitério municipal da cidade em seguida.