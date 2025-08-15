Foto: Arquivo JC/Divulgação/BRK

Índice de perdas no período caiu para 14,38% e está muito abaixo da média nacional, que é de 40,3%

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Santa Gertrudes, registrou importantes avanços no combate às perdas de água no primeiro semestre de 2025. O índice médio no período foi de 14,38%, resultado significativamente abaixo da média nacional, que é de 40,3%, de acordo com dados do Instituto Trata Brasil.

Com o índice atual, Santa Gertrudes se mantém como referência em eficiência hídrica entre os municípios operados pela concessionária. Em comparação com o volume que seria perdido caso o município ainda apresentasse o mesmo índice do início da concessão, em 2010, a cidade economizou 453.168 metros cúbicos de água no primeiro semestre deste ano, o equivalente a quatrocentos e cinquenta e três milhões, cento e sessenta e oito mil litros. Essa quantidade seria suficiente para abastecer toda a população local (23.611 habitantes, segundo o IBGE) por aproximadamente 115 dias.

Além disso, em relação ao mesmo período (janeiro a junho) de 2024, Santa Gertrudes também apresentou uma economia expressiva de água: 55.229 metros cúbicos, volume capaz de abastecer o município por mais de 11 dias.

Entre janeiro e junho de 2025, a BRK realizou os serviços de pesquisa de vazamentos em 675 quilômetros de redes, o que possibilitou a localização e reparo de 42 vazamentos invisíveis. No mesmo período, a concessionária também realizou 95 fiscalizações de fraudes, que resultaram na constatação de 28 irregularidades, instalou uma nova válvula redutora de pressão (VRP) no bairro Jardim dos Ipês, e um novo macromedidor no bairro Jardim Bom Sucesso. Além disso, foram substituídos 300 hidrômetros, dispositivos que medem o consumo de água nos imóveis e são fundamentais para garantir leituras mais precisas.