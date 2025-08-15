Festa reúne grandes nomes do sertanejo e samba no fim de semana; Cezar e Paulinho já lotaram o Pátio da Aspacer no último sábado
Santa Gertrudes celebra neste sábado, dia 16 de agosto, 77 anos de emancipação político-administrativa e as festividades continuam. Na semana passada, diversas atrações subiram ao palco e a dupla Cezar e Paulinho, no sábado (9) reuniu grande público, no Pátio da Aspacer, lotando o espaço.
Nesta sexta-feira (15), a dupla Munhoz e Mariano, considerada uma das maiores no cenário sertanejo nacional, sobe ao palco para agitar o público na véspera do aniversário da cidade. O evento está marcado para acontecer a partir das 19h, com abertura das barracas e muita diversão.
No dia do aniversário da Capital Nacional da Cerâmica de Pisos e Revestimentos, no sábado (16), a dupla Mayck & Lyan é quem sobe ao palco, prometendo cantar os sucessos que estão na boca do povo, como “Trem Perfeito”, “É o Peão”, “Fotos Antigas”, “Chico Mineiro”, “Tá Chorando por quê?”, “Boi Soberano”, “Nelore Valente”, Chuva no Pantanal”, entre outras.
E no domingo (17), na Tarde do Samba, que começa às 14h, tem show com Puro Lance, Numa Boa, Batucada Boa e a partir das 19h, o encerramento acontece com a banda de sucesso nacional Art Popular.