Paciente Maria Afonso Delfino recebe a visita do marido José Carlos

O serviço de Psicologia e o serviço de Assistência Social dos hospitais estruturaram um protocolo exclusivo para essa retomada, a fim de garantir a segurança dos visitantes e a tranquilidade dos internados. “Dividimos em dois grupos, sendo uma parte com visitas às segundas e quartas e o outro às terças e quintas, além disso os familiares estão recebendo os EPIs necessários, como máscara, avental e touca descartáveis para que seja assegurada a saúde de todos”, comenta Priscila Sabrina de Godoy, psicóloga e coordenadora da equipe multidisciplinar.

A retomada das visitas foi possível graças a um longo e minucioso trabalho científico elaborado pela equipe médica do hospital. Segundo o coordenador da ala covid, Dr. Marco Aurélio Mestrinel, todo trabalho realizado pela Santa Casa e São Rafael é baseado em ciência e pautado em protocolos adotados pela Sociedade Brasileira de Infectologia que são seguidos pelos maiores e melhores hospitais particulares do país. Com isso, foi possível conhecer o vírus e adotar as medidas necessárias para manter a segurança e retomar as visitas. “Temos um trabalho sério, pautado em dados e não apenas em observação”, diz Dr. Mestrinel.

Quando os internados ainda não podiam mais receber seus familiares, a Santa Casa e o São Rafael adotaram uma metodologia de trabalho que informava aos familiares, diariamente, o boletim médico de cada paciente. Além disso, em dois dias da semana, o hospital disponibilizava a visita virtual.