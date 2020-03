Samy Lee, esposa de Pyong, se afasta das redes sociais para cuidar da saúde

Folha Press

Sammy Lee, mulher do hipnólogo Pyong Lee que está no Big Brother Brasil 20, está afastada de suas redes sociais para cuidar de sua saúde. Em vídeo publicado pela assessora da influenciadora no perfil de Lee no Instagram, é dito que ela também se afastará para cuidar de Jake, filho dela e de Pyong, que nasceu no dia 16 de fevereiro.

“A Sammy está um pouquinho doente, então ela vai tirar esses dias para se cuidar, cuidar da saúde, cuidar do Jake. Ela vai ficar um pouquinho afastada da internet, mas já já ela está voltando para bater um papo com vocês. Então só para não ficarem preocupados porque está tudo sob controle”, afirma a assessora nos Stories de Lee.

Confinado na casa do BBB 20 e proibido de receber informações externas, Pyong só foi saber do nascimento do filho quando os demais brothers da casa se uniram para que ele ganhasse a prova do anjo. No entanto, antes de entrar no reality, ele havia deixado um vídeo pronto para caso isso acontecesse.

“Eu vou em paz, porque Deus já me deu paz no coração, disse que vai dar tudo certo. Minha esposa é uma pessoa que eu confio, meus sócios, amigos e pessoas próximas”, diz ele no vídeo. “O programa provavelmente vai poder me premiar com algo, caso eu ganhe uma prova do líder ou do anjo, de ver uma foto dele, de ver ele, saber dele. E isso vai me trazer felicidade e paz. Mesmo que eu não saiba, eu sei que vai estar tudo bem”.