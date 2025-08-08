Entrada VIP acontece até as 22h, na Avenida 9, 1200, no Centro
A quadra da Escola de Samba Samuca recebe neste sábado (9), a partir das 20h, uma noite de muito pagode e samba, com show dos grupos União de Amigos, Tem Fuzuê, Grupo Aroeira e a atração principal, o cantor Chrigor.
O evento tem entrada gratuita até as 22 horas, com nome na lista VIP. É preciso encaminhar o nome para telefone (19) 99797-5218. Após o horários, os ingressos estarão sendo vendidos na portaria da quadra da escola, que fica na Avenida 9, 1200, no Centro de Rio Claro.
CAMAROTE
O evento ainda oferecerá camarote para os interessados. O valor é de R$ 40,00, a venda também acontece via PIX, pelo telefone (19) 99797-5218. As informações são com Rodrigo.
CARREIRA
Chrigor Lisboa é um dos grandes nomes do pagode brasileiro. O cantor é ex-integrante do grupo Exaltasamba, onde foi vocalista de 1993 a 2002.
E, novembro de 2023, juntamente com Márcio Art, do Art Popular e Salgadinho, ex-Katinguelê, formaram o trio “Amigos do Pagode 90”, onde cantaram sucessos e chegaram a lançar um álbum.
Em 2015, juntamente com Péricles e Tiaguinho, que também foram vocalistas do Exaltasamba, realizaram shows pelo país, mas mantendo carreira solo.