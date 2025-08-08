Chrigor Lisboa é um dos grandes nomes do pagode brasileiro

Entrada VIP acontece até as 22h, na Avenida 9, 1200, no Centro

A quadra da Escola de Samba Samuca recebe neste sábado (9), a partir das 20h, uma noite de muito pagode e samba, com show dos grupos União de Amigos, Tem Fuzuê, Grupo Aroeira e a atração principal, o cantor Chrigor.

O evento tem entrada gratuita até as 22 horas, com nome na lista VIP. É preciso encaminhar o nome para telefone (19) 99797-5218. Após o horários, os ingressos estarão sendo vendidos na portaria da quadra da escola, que fica na Avenida 9, 1200, no Centro de Rio Claro.

Grupo Aroeira será uma das atrações da noite de sábado (9), na quadra da Samuca

CAMAROTE

O evento ainda oferecerá camarote para os interessados. O valor é de R$ 40,00, a venda também acontece via PIX, pelo telefone (19) 99797-5218. As informações são com Rodrigo.

CARREIRA

Chrigor Lisboa é um dos grandes nomes do pagode brasileiro. O cantor é ex-integrante do grupo Exaltasamba, onde foi vocalista de 1993 a 2002.

E, novembro de 2023, juntamente com Márcio Art, do Art Popular e Salgadinho, ex-Katinguelê, formaram o trio “Amigos do Pagode 90”, onde cantaram sucessos e chegaram a lançar um álbum.

Em 2015, juntamente com Péricles e Tiaguinho, que também foram vocalistas do Exaltasamba, realizaram shows pelo país, mas mantendo carreira solo.